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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В центре Сум на остановке поранилась маленькая девочка

Об инциденте в Фейсбуке написала сумчанка Ксения Волик.

«Думаю, каждый в этой группе узнает эту остановку и знает, в каком ужасном состоянии находится остановка в центре города. Поэтому будьте осторожны... ведь с вами или вашим ребенком (не дай Бог) может произойти тоже самое, что сегодня произошло со мной и моим ребенком. Дочка сидела на скамейке и когда начала слезать сильно поцарапалась. Как итог: у меня шок (я не сразу поняла, что произошло), у ребенка истерика... слезы... Спасибо огромное неравнодушным людям, которые проходя мимо помогли успокоить  дочку и обработать ей рану.

Берегите себя и своих близких!», - написала она.

Напомним: эти остановки в центре города возле аптеки № 90 были установлены еще в 2005 году и, вероятно, тех пор ни разу не ремонтировались. Они находятся на балансе КП «Паркинг», которое должно следить за их состоянием, получая из городского бюджета немалые средства. Уборкой мусора занимается КП «Дорремстрой».

Фото
Общество Остановки
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