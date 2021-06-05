ФК «Альянс» определился с соперниками в межсезонье В рамках подготовки к сезону 2021/2022 липоводолинский «Альянс» проведет минимум четыре товарищеских матча с представителями различных лиг.

6 июля наша команда сыграет против дебютанта Второй лиги - СК «Полтава», 9 июля - против будущего соперника в Первой лиге - ФК «Металлист» Харьков. Далее «Альянс» проведет два матча против команд УПЛ: 15 июля будет сыгран матч с ФК «Металлист 1925», а 17 июля с СК «Днепр-1».