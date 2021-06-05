Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49211

ФК «Альянс» определился с соперниками в межсезонье

В рамках подготовки к сезону 2021/2022 липоводолинский «Альянс» проведет минимум четыре товарищеских матча с представителями различных лиг.

6 июля наша команда сыграет против дебютанта Второй лиги - СК «Полтава», 9 июля - против будущего соперника в Первой лиге - ФК «Металлист» Харьков.

Далее «Альянс» проведет два матча против команд УПЛ: 15 июля будет сыгран матч с ФК «Металлист 1925», а 17 июля с СК «Днепр-1».

Спорт Альянс Липовая Долина
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Липоводолинский «Альянс» завершил сезон ничьей
12.06.2021 21:53

Липоводолинский «Альянс» завершил сезон ничьей

Сегодня, 12 июня, в Сумах прошел матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет последний матч сезона
12.06.2021 09:38

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет последний матч сезона

Сегодня, 12 июня, в Сумах пройдёт матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

Лидер липоводолинского «Альянса» пошел на повышение
09.06.2021 17:49

Лидер липоводолинского «Альянса» пошел на повышение

Владислав Шарай покидает «Альянс» и переходит в петровский «Ингулец» в УПЛ....

Липоводолинский «Альянс» в Сумах сыграет последний матч сезона
09.06.2021 10:10

Липоводолинский «Альянс» в Сумах сыграет последний матч сезона

В матче 30 тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге «Альянс» закрывает сезон домашней игрой с кременчугским «Кремнем»....

Липоводолинский «Альянс» обыграл будущего участника Премьер-лиги
05.06.2021 22:18

Липоводолинский «Альянс» обыграл будущего участника Премьер-лиги

Сегодня, 5 июня, прошли матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.