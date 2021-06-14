Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины 3-5 июля во Львове прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике.

Сумские атлеты завоевали на соревнованиях 4 медали и стали 13-ми в общекомандном зачете.

В личном зачете чемпионкой стала Диана Гончаренко в беге на 200 м. Она же взяла «серебро» на 100-метровке. Бронзовые медали у дискобола Александра Титаренко и эстафетной команды 100+200+300+400 м в составе Дианы Гончаренко. Елизаветы Земляникиной, Анжелики Рачковской и Инны Рыбалки.