Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины

Сумские атлеты завоевали на соревнованиях 4 медали и стали 13-ми в общекомандном зачете.
В личном зачете чемпионкой стала Диана Гончаренко в беге на 200 м. Она же взяла «серебро» на 100-метровке. Бронзовые медали у дискобола Александра Титаренко и эстафетной команды 100+200+300+400 м в составе Дианы Гончаренко. Елизаветы Земляникиной, Анжелики Рачковской и Инны Рыбалки.
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