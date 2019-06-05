У «Сумытеплоэнерго» появились новые телефоны для передачи показаний горячей воды

Дополнительно вводится номер телефона 781-899, по которому оператор принимает показатели в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
В связи с техническими проблемами у оператора связи, номер 790-542, по которому принимались показатели, временно не работает.
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