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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У «Сумытеплоэнерго» появились новые телефоны для передачи показаний горячей воды

Потребители, которые до 1 апреля 2021 года получали услугу по централизованному горячему водоснабжению от Котельной Северного промузла, с 8 июля текущего года при передаче показателей ООО «Сумытеплоэнерго», как в поставщика услуги горячего водоснабжения, будут иметь дополнительную возможность отправлять СМС-сообщения на номера: 067-396-17-92, 050-304-24-51 (круглосуточно).

Дополнительно вводится номер телефона 781-899, по которому оператор принимает показатели в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

В связи с техническими проблемами у оператора связи, номер 790-542, по которому принимались показатели, временно не работает.

Общество Сумытеплоэнерго
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