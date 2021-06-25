В Сумах женщина на «Лексусе» сбила мотоциклиста Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Сумах, в котором травмировался мотоциклист.

4 июля на улице Г.Кондратьева 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Лексус», допустила столкновение с мотоциклом «Лифан», под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии водителя мотоцикла с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.