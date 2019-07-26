Четырех иностранцев не пустили в Украину на сумской границе

Четырех иностранцев - не пустили, потому что те не имели справки об отсутствии инфицирования коронавирусом и не прошли тестирование, пишет Суспільне.
По информации представителя Сумского пограничного отряда Романа Ткача, с полуночи 2 июля в Украине в двух пунктах пропуска протестировали 4 тыс. человек, в том числе около 1100 - граждане Украины.
«На самоизоляцию с установлением приложении Дій удома» отправили 1300 человек, еще 122 человека пошли на обсервацию», - сказал Ткач.
Напомним: с 2 июля иностранцам и лицам без гражданства, а также украинцам, прибывшим из стран с наибольшим количеством случаев штамма «Дельта», при въезде в Украину придется пройти экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса. Соответствующие изменения внес Кабинет министров.
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