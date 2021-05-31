Ночью на Сумщине сгорел автомобиль

На место происшествия выехала пожарная команда Чаплиевка, которая потушила огонь, но спасти авто уже не удалось. Ущерб от пожара составил около 37 тыс. гривен. По указанному адресу выезжала и следственно-оперативная группа для выяснения причин возгорания.
Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС в Сумской области, выяснилось, что накануне хозяева авто отмечали семейный праздник. В половине второго хозяин развез гостей по домам, припарковал авто на заднем дворе и лег спать. В 2:15 услышали лай собаки, а выглянув в окно, увидели зарево от пламени. Начали тушить и вызвали спасателей...
Окончательная причина пожара пока устанавливается. Одна из версий, которая рассматривается, - разгерметизация топливной системы автомобиля, пишет Шостка.инфо.
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