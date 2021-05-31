Ночью на Сумщине сгорел автомобиль Сообщение о том, что в селе Чаплиевка Шосткинской громады горит автомобиль ВАЗ-2101, поступило в службу спасения «101» от дежурного полиции 4 июля в 2:55.

На место происшествия выехала пожарная команда Чаплиевка, которая потушила огонь, но спасти авто уже не удалось. Ущерб от пожара составил около 37 тыс. гривен. По указанному адресу выезжала и следственно-оперативная группа для выяснения причин возгорания.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС в Сумской области, выяснилось, что накануне хозяева авто отмечали семейный праздник. В половине второго хозяин развез гостей по домам, припарковал авто на заднем дворе и лег спать. В 2:15 услышали лай собаки, а выглянув в окно, увидели зарево от пламени. Начали тушить и вызвали спасателей...

Окончательная причина пожара пока устанавливается. Одна из версий, которая рассматривается, - разгерметизация топливной системы автомобиля, пишет Шостка.инфо.