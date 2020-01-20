В Сумах в реке утонул неизвестный Работники городской спасательно-водолазной службы достали из реки Псел тело неизвестного мужчины.

Тело утопленника обнаружили в затоне в районе Прокофьевского моста.

Среди возможных причин смерти - неосторожность во время купания.

Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства трагедии.

Этот случай - пятый в Сумах в весенне-летнем купальном сезоне этого года.

Спасатели и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения в очередной раз призывают сумчан быть осторожными у водоемов и соблюдать правила поведения на воде.