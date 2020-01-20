В Сумах в реке утонул неизвестный

Тело утопленника обнаружили в затоне в районе Прокофьевского моста.
Среди возможных причин смерти - неосторожность во время купания.
Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства трагедии.
Этот случай - пятый в Сумах в весенне-летнем купальном сезоне этого года.
Спасатели и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения в очередной раз призывают сумчан быть осторожными у водоемов и соблюдать правила поведения на воде.
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