Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Европы На выходных в Варшаве проходил чемпионат Европы по NAGE-NO-КATA.

Представители Сумщины Диана Борисенко и Виталий Храпач с Ахтырщины заняли третьи места. Подготовили спортсменов тренеры Геннадий Рябчинский и Дмитрий Кальченко.

Кстати, в сборной, представлявшей Украину на соревнованиях в Польше, было 4-ро спортсменов. И все они - из Сумской области.