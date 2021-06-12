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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30238

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Европы

На выходных в Варшаве проходил чемпионат Европы по NAGE-NO-КATA.

Представители Сумщины Диана Борисенко и Виталий Храпач с Ахтырщины заняли третьи места. Подготовили спортсменов тренеры Геннадий Рябчинский и Дмитрий Кальченко.

Кстати, в сборной, представлявшей Украину на соревнованиях в Польше, было 4-ро спортсменов. И все они - из Сумской области.

Спорт Дзюдо
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