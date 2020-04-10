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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:50353

В Сумах не будет горячей воды до 15 июля

Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

По ее словам, с 1 по 14 июля «Сумытеплоэнерго» проводит гидравлические испытания технологического оборудования ТЭЦ и магистральных тепловых сетей, также проводит замену запорной арматуры компенсаторов и аварийных участков тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение от ТЭЦ отключено. 15 июля горячее водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение горячей воды
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