В Сумах не будет горячей воды до 15 июля Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

По ее словам, с 1 по 14 июля «Сумытеплоэнерго» проводит гидравлические испытания технологического оборудования ТЭЦ и магистральных тепловых сетей, также проводит замену запорной арматуры компенсаторов и аварийных участков тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение от ТЭЦ отключено. 15 июля горячее водоснабжение будет возобновлено.