В Сумах не будет горячей воды до 15 июля

По ее словам, с 1 по 14 июля «Сумытеплоэнерго» проводит гидравлические испытания технологического оборудования ТЭЦ и магистральных тепловых сетей, также проводит замену запорной арматуры компенсаторов и аварийных участков тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение от ТЭЦ отключено. 15 июля горячее водоснабжение будет возобновлено.
ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает проводить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением....
ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает проводить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением....
Дирекция КСПУ АО «Сумское НПО» сообщает, что на основании решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 190 от 6 апреля...