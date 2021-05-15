Сумские дзюдоисты отличились в Румынии

В турнире приняли участие 180 дзюдоистов из 12 стран. Сумские ветераны завоевали 4 медали: 1 место - Геннадий Рябчинский, 2 - Сергей Могилка, 3 - Игорь Смоленко и Александр Артюх.
Украинские дзюдоисты завоевали первое командное место.
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