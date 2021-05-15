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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские дзюдоисты отличились в Румынии

2-3 июля в Брашове (Румыния) прошел международный турнир среди ветеранов по дзюдо «Judo Masters».

В турнире приняли участие 180 дзюдоистов из 12 стран. Сумские ветераны завоевали 4 медали: 1 место - Геннадий Рябчинский, 2 - Сергей Могилка, 3 - Игорь Смоленко и Александр Артюх.

Украинские дзюдоисты завоевали первое командное место.

Спорт Дзюдо
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