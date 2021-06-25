С 5 июля в амбулаториях Сум будут вакцинировать от коронавируса всех желающих Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, с сегодняшнего дня начинают работу стационарные пункты вакцинации от коронавируса почти во всех амбулаториях для прививания всех желающих. Кроме того, они будут работать и по субботам. По центру № 1 пункты будут работать в амбулаториях на Анищенко, Ильинской, Ковпака и Труда. По второму центру – на Привокзальной, Сирко, Парковая и в больнице Святого Пантелеймона.