С 5 июля в амбулаториях Сум будут вакцинировать от коронавируса всех желающих

По ее словам, с сегодняшнего дня начинают работу стационарные пункты вакцинации от коронавируса почти во всех амбулаториях для прививания всех желающих. Кроме того, они будут работать и по субботам. По центру № 1 пункты будут работать в амбулаториях на Анищенко, Ильинской, Ковпака и Труда. По второму центру – на Привокзальной, Сирко, Парковая и в больнице Святого Пантелеймона.
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