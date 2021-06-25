В Сумах возросло число больных коронавирусом За неделю в Сумах заболел коронавирусом 61 человек.

Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за неделю в Сумах заболел коронавирусом 61 человек, что на один случай больше, чем неделей ранее. Зафиксирован один летальный случай (было 5). Выздоровело 122 человека. Всего 98,2% пациентов победили болезнь. На сегодня продолжают болеть 138 сумчан.