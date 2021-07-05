На Сумщине еще 10 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 10 человек (Конотоп - 3, Краснопольский район - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1323 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 293 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 6, Сумы - 9, Сумской район - 1).
За неделю в Сумах заболел коронавирусом 61 человек....
Статистику предоставила сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 4 июля в Сумской области 77 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 3 июля в Сумской области 77 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 2 июля в Сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....