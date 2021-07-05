На Сумщине еще 10 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 5 июля в Сумской области 77 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 10 человек (Конотоп - 3, Краснопольский район - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1323 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 293 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 6, Сумы - 9, Сумской район - 1).