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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:24472

В Сумах забыли о парковке возле МЦ «Романтика»

После реконструкции МЦ «Романтика» в 2017-2020 годах, на которую потратили десятки миллионов гривен, до сих пор не оборудована парковка.

Воскресное фото выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Ольховик.

«А мне вот просто интересно, когда делали план реконструкции, о парковке думали?

Считали, что все будут ездить на маршрутках туда? Или на метро?», - спрашивает он.

Напомним: чиновники обещали, что парковку сделают, но за «Романтикой», чтобы не мешать виду, однако почти спустя год после открытия так и не доделали.

Общество МЦ Романтика Парковка
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