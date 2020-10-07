В Сумах забыли о парковке возле МЦ «Романтика»

Воскресное фото выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Ольховик.
«А мне вот просто интересно, когда делали план реконструкции, о парковке думали?
Считали, что все будут ездить на маршрутках туда? Или на метро?», - спрашивает он.
Напомним: чиновники обещали, что парковку сделают, но за «Романтикой», чтобы не мешать виду, однако почти спустя год после открытия так и не доделали.
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