В Ахтырке умер известный врач-анестезиолог 4 июля ни стало врача-анестезиолога Анатолия Тимофеевича Воронина.

Замечательного человека, настоящего друга, любящего мужа, заботливого отца, дедушки, прадедушки, профессионала и доктора с большой буквы. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за жизнь пациентов. Вечная память светлой человеку.

Прощание состоится в полдень 5 июля в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Ахтырка, сообщает Ахтырский городской портал.