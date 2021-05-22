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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке умер известный врач-анестезиолог

4 июля ни стало врача-анестезиолога Анатолия Тимофеевича Воронина.

Замечательного человека, настоящего друга, любящего мужа, заботливого отца, дедушки, прадедушки, профессионала и доктора с большой буквы. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за жизнь пациентов. Вечная память светлой человеку.

Прощание состоится в полдень 5 июля в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Ахтырка, сообщает Ахтырский городской портал.

Общество Утрата
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