В Ахтырке умер известный врач-анестезиолог

Замечательного человека, настоящего друга, любящего мужа, заботливого отца, дедушки, прадедушки, профессионала и доктора с большой буквы. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за жизнь пациентов. Вечная память светлой человеку.
Прощание состоится в полдень 5 июля в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Ахтырка, сообщает Ахтырский городской портал.
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