В Сумах ЖЭК незаконно захватил общественную стоянку

"Добрый день! Прошу соответствующие ограны и власть обратить внимание на законность установки шлагбаума ПРБП(ЖЕК) "Рембуд". Так как никакого знака, что это парковка ПРБП "Рембуд" нет, и документы на законность установки шлагбаума не предоставляются. #Героев Крут 50Б", - написала сумчанка на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке. Прошло два дня, тот не ответил…
Несколькими годами ранее "Рембуд" также захватил часть придомовой территории и выезд из дома по Героев Крут 50Б, оградив его забором, тем самым нарушив противопожарные нормы.
Спостерігачу ОПОРИ вдалося припинити порушення щодо роботи дільничної виборчої комісії №590925. Після візиту спостерігача та виклику поліції членів комісії нарешті...
В лифтах дома, где живет экс-мэр Сум Геннадий Минаев, лифтовая организация «Рембуд» вывесила правила пользования лифтами....
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Сумской ЖЭК «Рембуд» перекрыл прямой проезд к дому по ул. Героев Крут, 50Б, в котором находится его офис....