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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:46361

В Сумах ЖЭК незаконно захватил общественную стоянку

Об этом в Фейсбуке рассказала сумчанка Оксана Петрушенко.

"Добрый день! Прошу соответствующие ограны и власть обратить внимание на законность установки шлагбаума ПРБП(ЖЕК) "Рембуд". Так как никакого знака, что это парковка ПРБП "Рембуд" нет, и документы на законность установки шлагбаума не предоставляются. #Героев Крут 50Б", - написала сумчанка на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке. Прошло два дня, тот не ответил…

Несколькими годами ранее "Рембуд" также захватил часть придомовой территории и выезд из дома по Героев Крут 50Б, оградив его забором, тем самым нарушив противопожарные нормы.

Общество Рембуд
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