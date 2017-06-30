В Сумах ЖЭК незаконно захватил общественную стоянку Об этом в Фейсбуке рассказала сумчанка Оксана Петрушенко.

"Добрый день! Прошу соответствующие ограны и власть обратить внимание на законность установки шлагбаума ПРБП(ЖЕК) "Рембуд". Так как никакого знака, что это парковка ПРБП "Рембуд" нет, и документы на законность установки шлагбаума не предоставляются. #Героев Крут 50Б", - написала сумчанка на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке. Прошло два дня, тот не ответил…

Несколькими годами ранее "Рембуд" также захватил часть придомовой территории и выезд из дома по Героев Крут 50Б, оградив его забором, тем самым нарушив противопожарные нормы.