Сумчанин выиграл на олимпийской дистанции триатлона

Это был второй этап серии стартов. Участникам предлагалось проплыть 1500 м в Днепре, проехать 40 км на велосипеде и пробежать 10 км.
Лучшим стал уроженец Путивля, выпускник СумГПУ Александр Хадыко, который сейчас живет и тренируется (и тренирует) в Киеве. Его время – 2:12:53 (23:21 плавание – 4-е место после первого этапа, 1:09:17 – велоэтап – 4-е место и 38:29 – бег – 2-е место).
Немец, который живет и тренируется в Конотопе прошел квалификацию для участия в Чемпионате Европы по триатлону 2021 года....
2 августа в Харькове проходили соревнования по триатлону «IRON WAY 70.3»....
6 октября в Барселоне проходил турнир по триатлону Ironman Barcelona....
26 августа в Харькове состоялся очередной этап триатлонской лиги Iron Way....
30 сентября в Барселоне прошли соревнования по триатлону «Ironman»....