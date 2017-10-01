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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин выиграл на олимпийской дистанции триатлона

В Киеве провели соревнования по триатлону OLYMPIC — SUBARU TRIATMAN SERIES.

Это был второй этап серии стартов. Участникам предлагалось проплыть 1500 м в Днепре, проехать 40 км на велосипеде и пробежать 10 км.

Лучшим стал уроженец Путивля, выпускник СумГПУ Александр Хадыко, который сейчас живет и тренируется (и тренирует) в Киеве. Его время – 2:12:53 (23:21 плавание – 4-е место после первого этапа, 1:09:17 – велоэтап – 4-е место и 38:29 – бег – 2-е место).

Спорт Алекснадр Хадыко Триатлон
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