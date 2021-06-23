Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:46201

Лидер чемпионата Сумщины впервые проиграл

3 июля прошли матчи 6-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

«Явор» (Краснополье) 0:0 «Аграрник-Авангард» (Белополье)

«Нефтяник» (Ахтырка) 0:0 ФК «Кролевец»

«Колос» (Севериновка) 3:2 «Альянс-2» (Липовая Долина)

«Ромны-Рятувальник» 4:2 «Велетень» Глухов

В турнирной таблице, несмотря на поражение. Продолжает лидировать «Велетень» с 12 очками в 5 играх, дальше – «Нефтяник» - 11 (5), «Аграрник-Авангард» - 8 (5), «Колос» - 8 (5), «Явор» - 7 (8)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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