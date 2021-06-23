Лидер чемпионата Сумщины впервые проиграл

Высшая лига
«Явор» (Краснополье) 0:0 «Аграрник-Авангард» (Белополье)
«Нефтяник» (Ахтырка) 0:0 ФК «Кролевец»
«Колос» (Севериновка) 3:2 «Альянс-2» (Липовая Долина)
«Ромны-Рятувальник» 4:2 «Велетень» Глухов
В турнирной таблице, несмотря на поражение. Продолжает лидировать «Велетень» с 12 очками в 5 играх, дальше – «Нефтяник» - 11 (5), «Аграрник-Авангард» - 8 (5), «Колос» - 8 (5), «Явор» - 7 (8)…
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