На Сумщине еще 21 человек подхватил коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Белопольский район - 1, Сумы - 13, Сумской район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1323 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 277 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 1, Липоводолинский район - 2, Сумы - 15, Сумской район - 4).
По состоянию на 3 июля в Сумской области 77 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 2 июля в Сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За четверг подтвердили 31 новый случай заболевания COVID-19....
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации уже в июле....
За последнюю неделю в Путивле зафиксировано сразу 2 летальных случая от Covid-19....