На Сумщине еще 21 человек подхватил коронавирус (подробности) По состоянию на 4 июля в Сумской области 77 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Белопольский район - 1, Сумы - 13, Сумской район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1323 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 277 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 1, Липоводолинский район - 2, Сумы - 15, Сумской район - 4).