В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель

Предварительно, 74-летний водитель транспортного средства Renault Megane, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ, 48-летний водитель которого двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель Renault Megane получил телесные повреждения. Помощь ему оказывали медики.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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