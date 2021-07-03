В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель 2 июля, около 11:30, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Барановской.

Предварительно, 74-летний водитель транспортного средства Renault Megane, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ, 48-летний водитель которого двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель Renault Megane получил телесные повреждения. Помощь ему оказывали медики.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.