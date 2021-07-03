Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:32270

В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель

2 июля, около 11:30, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Барановской.

Предварительно, 74-летний водитель транспортного средства Renault Megane, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ, 48-летний водитель которого двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель Renault Megane получил телесные повреждения. Помощь ему оказывали медики.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке авто не разминулось с электроопорой
Сегодня 13:01

В Шостке авто не разминулось с электроопорой

ДТП произошло сегодня, 3 июня, утром. По улице Партизан на повороте с улицы Некрасова в микрорайон Капсюль легковой автомобиль Skoda...

Сумские копы разыскали водительницу, которая наехала на ребенка и покинула место аварии
01.07.2021 23:05

Сумские копы разыскали водительницу, которая наехала на ребенка и покинула место аварии

Полчаса понадобилось сумским патрульным, чтобы разыскать воительницу, которая совершила наезд на 10-летнего мальчика....

В Сумах столкнулись легковушки
01.07.2021 19:18

В Сумах столкнулись легковушки

В Курском микрорайоне областного центра не разминулись Skoda и Renault....

На Сумщине в ДТП пострадали двое
01.07.2021 17:10

На Сумщине в ДТП пострадали двое

Полицейские Шостки выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались два человека....

В Сумах автоледи на BMW сбила ребенка
30.06.2021 21:52

В Сумах автоледи на BMW сбила ребенка

В Сумах полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался малолетний мальчик....

Новости

На Сумщине заболело коронавирусом людей больше, чем выздоровело (подробности)
Сегодня 08:57
В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал
30.06.2021 11:49
В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель
Сегодня 13:32
В Шостке авто не разминулось с электроопорой
Сегодня 13:01
Патрульные вернули домой 6-летнего мальчика, который сам приехал из Старого села в Сумы
Сегодня 12:49
Сумчанку покусала бельгийская овчарка: женщина ищет хозяев
Сегодня 10:47
Сегодня мэр Сум отчитается перед горожанами (трансляция)
Сегодня 10:02
В сумском супермаркете у представителя Нацсовета на Сумщине украли сумку (видео)
Сегодня 09:41
Две недели без воды: под Сумами селяне готовы перекрыть железную дорогу
Сегодня 08:06
Наметовий табір “Коловрат” на Сумщині зібрав на відпочинок 50 дітей
Сегодня 08:03
С 5 июля ООО «Сумытеплоэнерго» возобновляет 5-дневную рабочую неделю
Вчера 17:59
В Сумах проведут скалолазный фестиваль
Вчера 17:38
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.