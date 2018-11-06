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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:59178

Когда планируют в Украине вакцинировать детей от Covid-19?

Штамм коронавируса Дельта стал доминирующим в нескольких странах Европы. Эпидемиологи считают, что он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

Как уже известно, Дельта преимущественно распространялся в школах и других учебных заведениях и поражал подростков. Некоторые страны оперативно отреагировали на этот факт и ввели вакцинацию детского населения в возрасте от 12 лет. Это США, Канада и Израиль.

В Украине уже через два месяца начнется новый учебный год. Будут ли защищены украинские дети от штамма Дельта? На этот вопрос ответил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одной из программ, сообщают Факты.

«МЗ предлагает летом вакцинировать препаратом Pfizer от коронавирусной болезни детей, имеющих высокие риски осложнений в случае инфицирования коронавирусом или сопутствующих заболеваний», — сказал Игорь Кузин. — Pfizer уже внес соответствующие изменения в инструкции. Такие изменения внесены и в Украине.

На этой неделе национальная техническая группа решила предлагать вакцинировать детей, но не всех. Прививать предлагают только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с Covid-19.

На вопрос о сроках вакцинации подростков в Украине Кузин ответил, что скорее всего, она начнется уже летом.

Общество Covid Прививки
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