На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Тойота погиб в аварии. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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