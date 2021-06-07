На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек Происшествие произошло сегодня днем в Конотопском районе. На автодороге между селами Чернеча Слобода и Снежки столкнулись автомобили Шевроле Авео и Toyota.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Тойота погиб в аварии. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.