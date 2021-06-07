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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38238

На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек

Происшествие произошло сегодня днем в Конотопском районе. На автодороге между селами Чернеча Слобода и Снежки столкнулись автомобили Шевроле Авео и Toyota.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Тойота погиб в аварии. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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