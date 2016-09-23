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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:59239

С 5 июля ООО «Сумытеплоэнерго» возобновляет 5-дневную рабочую неделю

Абонентский отдел ООО «Сумытеплоэнерго», информационно-справочная линия и другие структурные подразделения работают по следующему графику:

Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00;

Пятница: с 8-00 до 16-00;

Обеденный перерыв: с 12-12 до 13-00;

Суббота, воскресенье - выходные.

Напоминаем, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции, ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает работать с соблюдением ограничительных мероприятий для посетителей, введенных на период действия карантина.

Общество Сумытеплоэнерго
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