С 5 июля ООО «Сумытеплоэнерго» возобновляет 5-дневную рабочую неделю

Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00;
Пятница: с 8-00 до 16-00;
Обеденный перерыв: с 12-12 до 13-00;
Суббота, воскресенье - выходные.
Напоминаем, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции, ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает работать с соблюдением ограничительных мероприятий для посетителей, введенных на период действия карантина.
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