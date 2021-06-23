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«Велике будівництво» модернізує інфраструктуру та створює нові робочі місця

Програма «Велике будівництво» допомагає модернізувати інфраструктуру в Україні, а також з її допомогою вже створено додатково близько 200 тисяч робочих місць.

Це вкрай важливо для держави, а особливо в період пандемії коронавірусу, переконаний Президент України Володимир Зеленський.

«Велике будівництво» – реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч, немало», – зазначив глава держави.

На його переконання, покращення інфраструктури є однією з головних реформ для будь-якої країни. І про це кажуть світові лідери.

Так, наприклад, варто пригадати заяву Президента США Джо Байдена щодо запуску реформи інфраструктури в Сполучених Штатах, бюджет якої – понад 2 трильйони доларів. Такі великі суми вкотре підтверджують важливість реформи не лише в Україні, а й за кордоном.

Варто зазначити, що, на жаль, не в усіх українських містах помітні результати цієї програми. Причина в тому, що в містах «Великого будівництва» немає. Тому що немає цих місцевих доріг на балансі «Укравтодору». Але за межами міст всі бачать результат, там українці вже користуються покращеною інфраструктурою. І це сталося завдяки саме президентській програмі «Велике будівництво».

Насправді, в Україні завжди так було, що в столиці та в інших містах, де керують більш-менш серйозні мери, дороги були. Навіть якщо з частковим ремонтом, навіть якщо з ямами, але були. А от поза межами міст – взагалі не було доріг, або їх складно назвати «дорогами». Зараз відбувається навпаки – ініційована Президентом програма працює.

Саме тому сьогодні дуже образливо звучить «велике крадівництво», зауважив Володимир Зеленський.

«Кожна людина має право говорити. Проте після слів повинні бути докази. Якщо проти людей, які займаються цією крутою реформою і якою користуються абсолютно всі українці, будуть будь-які докази, то будь ласка. Нікого прикривати не буду», – наголосив Президент.

Відчутні інфраструктурні зміни і в Cумській області, - говорить керівник обласної організації партії «Слуга Народу» Михайло Ананченко. 

  • - За період дії програми Президента «Велике будівництво» в області вдалося реконструювати низку дорожніх та інфраструктурних об‘єктів. Це автошляхи, які не ремонтувалися роками. Зокрема, мостовий перехід в с. Климентове на Охтирщині,   центральна вул.. Харківська в обласному центрі, автотраса Н-12, що з’єднає  Суми  і Полтаву, завершується ремонт ще однієї ділянки траси  Н-07  Київ-Суми-Юнаківка. На завершальному  етапі капітальні  ремонти   приймальних відділень опорних лікарень  в Глухові.   Створюється  масштабний спортивний кластер в Тростянці. Наразі на завершальному етапі  -реконструкція стадіону ,який включає 4 футбольних поля та легкоатлетичний комплекс. Наступним етапом передбачено  будівництво  спортивно-оздоровчого комплексу. Будується унікальний дитячий садочка в Сумах. В умовах децентралізації саме дорожнє сполучення забезпечує надання якісних освітніх, медичних, сервісних послуг для жителів громад. Коли безперешкодно можна дістатися відремонтованої опорної школи, до нової амбулаторії, до ЦНАПу і т.д. Якісні дороги та інфраструктура - це не лише про комфорт, це про безпеку, про підвищення рівня життя та розвиток всього регіону.
Экономика
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