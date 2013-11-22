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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:4070

В сумской «Мануфактуре» открыли выставку работ молодых архитекторов

Ко Дню архитектора Украины в ТРЦ «Мануфактура» функционирует выставка работ выпускников Сумского строительного колледжа «Сумы глазами молодых архитекторов».

«Обязательно зайдите посмотрите - работы просто шикарные», - призвал сумчан директор ТРЦ Владимир Лободин.

Общество Архитектура Выставки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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