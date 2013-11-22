В сумской «Мануфактуре» открыли выставку работ молодых архитекторов

«Обязательно зайдите посмотрите - работы просто шикарные», - призвал сумчан директор ТРЦ Владимир Лободин.
Речь идет об остатках сооружения на углу улиц Спасо-Преображенская и Глуховский шлях в историческом центре Ямполя....
1 июля День ангела празднуют: Александр, Василий, Леонтий, Сергей....
Сегодня, 15 сентября, в городской галерее откроется персональная выставка сумского художника Михаила Юденкова «Берега»....
В атриуме научной библиотеки УАБД 28 января открылся новый выставочный зал под названием «Филантроп»....
В него будет входить часовня, сквер и памятник.... 11