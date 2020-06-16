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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:11388

В Сумах на новую систему оповещения населения потратили 4 млн грн

В Сумах ввели в действие современную местную автоматизированную систему централизованного оповещения населения городской территориальной громады в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Об особенностях и преимуществах новой системы рассказал на брифинге начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров.

Чиновник сообщил, что строительство системы продолжалось почти три года: соответствующие работы начали в 2019 году, а завершили в прошлом месяце. За это время провели монтаж и настройку автоматизированного рабочего места на базе отдела «Служба 15-80», а также 39 блоков в местах массового отдыха и пребывания людей и 95 - внутри помещений учреждений коммунальной формы собственности (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и медицины и т.д.).

Электропитание блоков происходит от солнечных и аккумуляторных батарей.

Исполнитель работ - ОВ «НПП «Озон-С» - будет осуществлять дистанционное техническое обслуживание системы и время от времени непосредственно на месте проводить необходимые профилактические работы.

«Система введена в эксплуатацию, есть соответствующие акты. Она соотносится с областной системой, где осуществляется круглосуточное дежурство, и оперативный дежурный также имеет возможность при необходимости включить сигнал», - рассказал Артур Петров.

Общая стоимость реализации проекту составила почти 4 млн грн.

Система способна передавать звуковые и голосовые сигналы, поступающие на сирены с помощью GSM- и FM-частот. Ее возможности позволяют осуществлять оповещения также через мобильные телефоны, и это впоследствии будет внедрено.

Общество Сирены Система оповещения
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