Незаконная деятельность наркоторговки прекращено 20 апреля 2021 года. В тот день задокументирован факт продажи ею соответствующему лицу шести таблеток наркотического средства «Метадон». В то же время во время санкционированного обыска по месту жительства женщины правоохранители обнаружили и изъяли еще 10 935 таблеток. Согласно выводам экспертов, в числе указанных таблеток обнаружено метадон, который отнесен к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупных размерах без цели сбыта), ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотического средства, совершенном повторно) УК Украины. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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