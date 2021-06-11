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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:53246

На Сумщине будут судить наркоторговку, у которой нашли 11 тыс. таблеток метадона

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 53-летней женщины, которая занималась незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах.

Незаконная деятельность наркоторговки прекращено 20 апреля 2021 года. В тот день задокументирован факт продажи ею соответствующему лицу шести таблеток наркотического средства «Метадон». В то же время во время санкционированного обыска по месту жительства женщины правоохранители обнаружили и изъяли еще 10 935 таблеток. Согласно выводам экспертов, в числе указанных таблеток обнаружено метадон, который отнесен к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупных размерах без цели сбыта), ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотического средства, совершенном повторно) УК Украины. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркотики
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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