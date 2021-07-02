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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:09166

На Сумщине откроются еще три центра массовой вакцинации

Кроме центра в г. Сумы, который работает в МЦ «Романтика», в эти выходные в Ромнах, Ахтырке и Шостке откроются новые центры массовой вакцинации против коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Включение этих центров к кампании по вакцинации поможет прививать можно больше населения области, то есть эффективнее противодействовать распространению COVID-19», - отметил Сергей Бутенко.

Относительно центров массовой вакцинации в Ромнах, Ахтырке и Шостке, то в эти выходные они 100% будут работать. Руководство органов местного самоуправления пока определяется с локациями. Население будет информировано по этому поводу.

Также Сергей Бутенко сообщил, в случае большого количества желающих привиться, и молодежный центр «Романтика» будет перегружен, как было на выходных, дополнительно откроют центры вакцинации в других специально отведенных для этого местах.

По инициативе управления здравоохранения Сумского городского совета, для удобства вакцинации жителей города, центр массовой вакцинации в «Романтике» будет в ближайшее время работать в постоянном режиме. Медицинские бригады будут работать в две смены. Речь идет о том, чтобы люди после завершения рабочего времени могли прийти в центр и вакцинироваться.

«Ежемесячно мы планируем наращивать темпы вакцинации. В частности, в июле планируем прививать около 5 тыс. человек в сутки, а уже в августе - около 6 тыс. человек», - констатировал Сергей Бутенко.

Общество Вакц
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