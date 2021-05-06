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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:52218

В Сумах полиция задержала мужчину, который совершил грабеж

Знакомство с прохожим закончилось для жительницы областного центра ограблением.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась 37-летняя жительница Сум. Она рассказала, что несколько часов назад, идя по городу, познакомилась с мужчиной. Во время общения между ними возник конфликт, в ходе которого «новый» знакомый выхватил у нее мобильный телефон и скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили и разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Сейчас он уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенное изъято.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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