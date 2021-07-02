На Сумщине заработал Центр по контролю и профилактике болезней Функционировать центр будет базе Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины.

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, с 1 июля в соответствии с Постановлением КМУ от 17.02.2021 №1121 во всех областях Украины и г. Киев открываются Центры контроля и профилактики белезней (ЦКПБ).

На Сумщине такой центр будет создан на базе Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, отныне он переформатирует свою работу. В структуру ЦКПБ будет относиться областной центр общественного здоровья, центр медицинской статистики, отделов мониторинга и оценки.

Такой центр будет полностью ответственный за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.