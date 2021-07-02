На Сумщине 77 930 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 2 июля в Сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 31 человек (Белопольский район - 2, Глуховский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 21, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1323 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 242 человек, из них за минувшие сутки - 63 (Белопольский район - 4, Бурынский район - 2, Великописаревский район - 3, Глухов - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Ахтырка - 10, Ахтырский район - 10, Ромны - 7, Роменский район - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы – 17, Сумской район - 3).