На Сумщине растет число заболеваний коронавирусом За четверг подтвердили 31 новый случай заболевания COVID-19.

На утро 2 июля в сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За эту неделю число случаев постоянно растет: 8, 21, 21, 31 случай в день…

Выздоровело 76 242 человек (+63 за четверг). Зарегистрировано 1323 летальных случаев (+1). Болеют 365 человек.