На Сумщине растет число заболеваний коронавирусом

На утро 2 июля в сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За эту неделю число случаев постоянно растет: 8, 21, 21, 31 случай в день…
Выздоровело 76 242 человек (+63 за четверг). Зарегистрировано 1323 летальных случаев (+1). Болеют 365 человек.
По состоянию на 2 июля в Сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации уже в июле....
За последнюю неделю в Путивле зафиксировано сразу 2 летальных случая от Covid-19....
По состоянию на 1 июля в Сумской области 77 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 30 июня в Сумской области 77 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....