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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:2445

С 1 июля жители Сумщины могут получить COVID-сертификат через приложение «Дія»

Как сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, в Украине стартует бета-тестирование COVID сертификатов.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины. Бета-тест стартует 1 июля, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Регистрация на тестирование можно уже сейчас по ссылке.

По его словам, в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования «ковидных сертификатов» в приложении «Дія». Это документ, подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах.

Работать, как и любой другой документ в «Дія», - его действительность можно будет проверить через QR-код.

Документ разработан с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные будут вноситься через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у семейного врача или сгенерировать в приложении или на портале «Дія».

До того, как внедрят ковидные сертификаты, действующим будет оставаться бумажное Международное свидетельство о вакцинации. Украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить его по запросу и при необходимости показать при пересечении государственной границы.

Общество
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