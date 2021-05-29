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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных

Патрулируя улицу 20 лет Победы, инспекторы увидели автомобиль Daewoo Nubira, водитель которого на их глазах проехал на красный запрещающий сигнал светофора.

Стражи порядка догнали и остановили автомобиль на этой же улице. После остановки водитель неторопливо вышел из транспортного средства. Но едва патрульный к нему приблизился, мужчина бросился наутек. Далеко ему отбежать не удалось, ведь уже через несколько метров полицейские его задержали.

Другого инспекторы и не ожидали - водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения и сам 30-летний мужчина это подтвердил.

Никаких документов на транспортное средство сумчанин не имел. Впоследствии стражи порядка установили, что он вообще не имеет права управления. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения мужчина отказался. На него инспекторы вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.

От управления патрульные водителя отстранили. Автомобиль эвакуировали на специальную площадку.

Право Пьяный за рулем
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