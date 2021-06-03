Сумской лучник выиграл этап Кубка Украины

Сумские лучники традиционно не остались без медалей. Лучше всех выступил Никита Шишкин, который стал победителем в личных стрельбах. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся Владислав Лесняк. Также с медалью мужская команда в составе Никиты Шишкина, Влада Лесняка и Александра Малушина.
Лучшей из сумчанок среди женщин стала Ирина Хочина – 7-е место.
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