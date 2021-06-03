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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:228

Сумской лучник выиграл этап Кубка Украины

Во Львове проходит II этап Кубка Украины по стрельбе из лука, посвященный памяти ЗТУ Кокота Б.З.

Сумские лучники традиционно не остались без медалей. Лучше всех выступил Никита Шишкин, который стал победителем в личных стрельбах. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся Владислав Лесняк. Также с медалью мужская команда в составе Никиты Шишкина, Влада Лесняка и Александра Малушина.

Лучшей из сумчанок среди женщин стала Ирина Хочина – 7-е место.

Спорт Стрельба из лука
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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