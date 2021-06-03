Сумской лучник выиграл этап Кубка Украины Во Львове проходит II этап Кубка Украины по стрельбе из лука, посвященный памяти ЗТУ Кокота Б.З.

Сумские лучники традиционно не остались без медалей. Лучше всех выступил Никита Шишкин, который стал победителем в личных стрельбах. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся Владислав Лесняк. Также с медалью мужская команда в составе Никиты Шишкина, Влада Лесняка и Александра Малушина.

Лучшей из сумчанок среди женщин стала Ирина Хочина – 7-е место.