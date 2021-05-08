Дзюдоистка с Сумщины взяла «бронзу» чемпионата Украины

В соревнованиях принял участие 321 спортсмен. Этот турнир стали отборочным в сборную Украины для участия в международных стартах, а именно юниорских Кубках Европы в Праге (17-18 июля) и Бухаресте (31 июля - 1 августа). Далее по итогам двух стартов будет сформирована команда для участия в юниорском чемпионате Европы и мира, которые пройдут осенью этого года.
Роменчанка Юлия Засульская стала единственной представительницей Сумщины, которая взошла на пьедестал почета. Воспитанница тренеров Дмитрия и Александра Богушей в весовой категории до 48 кг завоевала бронзовую награду.
Кроме того, в весовой категории до 70 кг студентка СумГУ Наталья Чистякова заняла первое место. Другой представитель сумского вуза Даниил Карлов в весе 90 кг занял третье место.
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