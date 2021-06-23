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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:42234

На Сумщине подвели климатические итоги июня

В июне в Сумской области преобладала неустойчивая погода, обусловленная активной циклонической деятельностью с частыми грозовыми дождями в отдельные дни с градом и шквалами.

В третьей декаде из-за заливов воздуха с юго-востока было жарко.

Средняя месячная температура воздуха составила 19,5-20,5 °C, что на 1-2 °C выше нормы. Максимальная температура воздуха в третьей декаде повышалась до 35-36 °C. Минимальная температура воздуха в начале месяца снижалась до 5-7 °C.

Количество осадков за месяц составила 95-130 мм, или 135-210% месячной нормы. За месяц зарегистрировано 7-11 дней с осадками в 1 мм и более, в том числе 2-6 дня с осадками 5 мм и более. Суточный максимум осадков равен 12-28 мм.

Ветер преобладал умеренный. На западе и юго-западе в течение 1 дня наблюдалось усиление 15-18 м/с.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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