На Сумщине подвели климатические итоги июня В июне в Сумской области преобладала неустойчивая погода, обусловленная активной циклонической деятельностью с частыми грозовыми дождями в отдельные дни с градом и шквалами.

В третьей декаде из-за заливов воздуха с юго-востока было жарко.

Средняя месячная температура воздуха составила 19,5-20,5 °C, что на 1-2 °C выше нормы. Максимальная температура воздуха в третьей декаде повышалась до 35-36 °C. Минимальная температура воздуха в начале месяца снижалась до 5-7 °C.

Количество осадков за месяц составила 95-130 мм, или 135-210% месячной нормы. За месяц зарегистрировано 7-11 дней с осадками в 1 мм и более, в том числе 2-6 дня с осадками 5 мм и более. Суточный максимум осадков равен 12-28 мм.

Ветер преобладал умеренный. На западе и юго-западе в течение 1 дня наблюдалось усиление 15-18 м/с.