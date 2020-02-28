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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбулася презентація книги «Шляхами предків: засади національно-патріотичного (козацького) виховання»

Автором-упорядником книги є голова Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олег КОРНІЄНКО.

«Сьогодні ми презентуємо методичний посібник «Шляхами предків: засади національно-патріотичного (козацького) виховання». У книзі розміщені матеріали з історії українського козацтва, звичаєвого права, морально-етичних засад козацької мілітарної культури. Також у ній можна переглянути методичні матеріали, різноманітні тестові завдання тощо», – зазначив Олег Корнієнко.

За його словами, книга написана на власному досвіді, на досвіді історичної спадщини українського козацтва, інших українських військових формувань.

«У ній йдеться про події та традиції від сивої давнини і аж до сучасності, в тому числі події російсько-української війни. Тому, думаю, що моя книга буде цікавою усім, хто цікавиться історією України, нашою культурою, – говорив він. – Посібник буде поширено серед навчальних закладів, бібліотек, виховних установ і військових частин області, а також її електронний варіант стане доступним на сайті «Сумський історичний портал», що підтримується управлінням молоді та спорту Сумської облдержадміністрації».

Автор-упорядник Олег Корнієнко свого часу стояв у витоків відродження Українського козацтва, був керівником «Молодої Січі», а згодом захищав країну від російської агресії.

 
Общество Олег Корниенко Презентация книги
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