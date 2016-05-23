Новый губернатор Сумщины хочет сделать из площади Независимости сквер Дмитрий Живицкий пообещал архитекторам приз от себя за лучший проект реконструкции площади Независимости в Сумах.

Глава облгосадминистрации, поздравляя архитекторов с профессиональным праздником, предложил им подавать предложения по преобразованию площади, построенной еще в советское время, на пространство для отдыха сумчан и гостей областного центра.

«Давайте вместе поработаем над таким проектом, создадим нечто такое, благодаря чему площадь Независимости в областном центре будет украшением города», - призвал Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня на этой площади почти никто не гуляет, она серая и непривлекательная.

«Мертвая советская площадь для митингов должна уйти в прошлое. Мы должны создать пространство для отдыха, творчества, комфорта, хорошего настроения, - отметил председатель облгосадминистрации. - Генерируйте свои самые смелые идеи. А мы с городским советом, я думаю, найдем конструктив. Давайте вместе работать, чтобы наши совместные идеи и мечты были воплощены в жизнь».

Дмитрий Живицкий также рассказал, что лично он видит на этом месте замечательный сквер для молодежи, для молодых мам с детьми. Чтобы вместо серых плит, была зеленая зона с деревьями, скамейками. Также необходимо выделить молодежную зону для велосипедистов, скейтеров. Ведь место возле здания профсоюзов - их любимое, и пусть оно таким и остается.

«Люди, которые просто проходят мимо или идут по делам в облгосадминистрацию, областной или городской совет, будут вдохновляться этим местом, любоваться созданной красотой, получать заряд энергии, - говорил глава облгосадминистрации. - Думаю, что через две-три недели мы с вами встретимся, и обсудим, что можно сделать с нашим площадью Независимости».

Напомним6 год назад предпредыдущий губернатор Сумщины Роман Грищенко совместно с мэром Сум Александром Лысенко придумали заложить всю площадь новой плиткой, но, к счастью, не сложилось…