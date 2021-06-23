На Сумщине в ДТП пострадали двое

Происшествие произошло сегодня, 1 июля, на автодороге между городом Шостка и селом Богданка. О дорожно-транспортном происшествии под Шосткой в полицию сообщил свидетель. На указанное место немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснилось, на автодороге столкнулись автомобили Skoda и Geely, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы 45-ти и 72-хлетние пассажирки Geely, которых «скорой» доставили в больницу.
В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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