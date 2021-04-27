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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:57195

Прокуратура настаивает на возвращении госучреждению 260 га земли стоимостью 30 млн грн

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области открыто производство по делу о признании недействительным и прекращении договора аренды земли площадью 260 га земли стоимостью 30 млн грн.

Прокуратурой установлено, что государственное учреждение в начале 2021 года заключило договор, по которому передало в платное пользование сельскохозяйственному обществу земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства и исследовательских целей на территории Шосткинского района Сумской области. Однако указанные земли предоставлены учреждению на праве постоянного пользования, соответственно оно не имеет законных оснований самостоятельно распоряжаться ими и передавать их в аренду.

Несмотря на имеющиеся нарушения, соответствующий уполномоченный орган в суд не обратился. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура. Продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Экономика Земля
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