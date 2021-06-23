На Сумщині відремонтують небезпечний міст Компанія "Сумимостобуд" виконує капітальний ремонт мостового переходу в селі Чупахівка на Сумщині.

Міст на км 134+041 автомобільної дороги загального користування державного значення т-19-06 контрольно-пропускний пункт “Рижівка” - Білопілля - Миколаївка - Лебедин – Лантратівка вже давно потребує капітального ремонту. Одна з його половин розсипається просто на очах.

Через часткову відсутність огорожі ходити пішоходам стає небезпечно.

Майстри ТОВ "Сумимостобуд" повністю демонтують 2 опори, заб’ють 36 паль власного виробництва та улаштують нову прогонову будову.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті:https://rgm-group.com.ua/ або за телефонами: 050 355 22 23, 050 337 21 31.





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