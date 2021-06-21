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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:1697

Завтра в Сумах прогнозируют грозу и шквалы, местами - град

2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области град.

Ветер южный, 5-10 м/с, днем местами во время грозы по области шквалы 15-20 м/с.

Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г. Сумы ночью +17 .. + 19 °С, днем +26 .. + 28 °С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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