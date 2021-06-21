Завтра в Сумах прогнозируют грозу и шквалы, местами - град

Ветер южный, 5-10 м/с, днем местами во время грозы по области шквалы 15-20 м/с.
Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г. Сумы ночью +17 .. + 19 °С, днем +26 .. + 28 °С.
1 июля погоду на Сумщине определять малоградиентное поле....
30 июня погоду на Сумщине будет определять поле пониженного давления....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Погода начавшейся недели будет формироваться под влиянием антициклона с востока....