Завтра в Сумах прогнозируют грозу и шквалы, местами - град 2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области град.

Ветер южный, 5-10 м/с, днем местами во время грозы по области шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г. Сумы ночью +17 .. + 19 °С, днем +26 .. + 28 °С.