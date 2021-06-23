ВАКС не отвел коллегию от дела сумского судьи Высший антикоррупционный суд не отстранил коллегию от рассмотрения дела судьи Заречного районного суда Сум Николая Шершака, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в получении неправомерной выгоды.

Такое решению 24 июня приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Адвокат Шершака заявила отвод коллегии судей, поскольку судьи ей отказали в отложении судебного заседания и предоставлении времени на ознакомление с материалами расследования. В то же время этот адвокат работает в адвокатском объединении «Войченко и Дульский», участники которого ознакомлении со всеми материалами. Прокурор САП возражал против заявления, считал ее необоснованной и оснований для отвода нет, а само заявление имеет признаки злоупотребления правом на отвод и является лишь несогласием по решению суда.

Изучив заявление, судьи отказали в отводе. Они указали, что этот адвокат еще до начала предоставления обвиняемому правовой помощи, имела возможность и должна была ознакомиться со всеми материалами данного уголовного производства, которые находятся в распоряжении самого обвиняемого и адвокатского объединения.

«Отказать в удовлетворении заявления адвоката Музыки О.Б. об отводе коллегии судей в данном уголовном производстве», – говорится в решении.

Как известно, 14 февраля 2020 года САП по материалам Национального антикоррупционного суда направила в суд обвинительный акт в отношении Шершака. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности. 7 ноября 2019 года его разоблачили «на горячем» и на следующий день сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В Заречный райсуд Сум поступил административный протокол о привлечении к ответственности Виталия Шутько за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После чего, судья Шершак якобы попросил у Шатько деньги за непривлечение его к ответственности в этом административном деле, а также в аналогичном в отношении его, которое должно поступить в его суд из Голосеевского райсуда Киева.

6 ноября, по данным следствия, эти деньги были судьей получены. 1700 долларов детективы нашли в доме судьи Шершака, а еще 300 долларов во время его личного осмотра.