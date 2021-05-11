В незаконной продаже отеля «Сумского НПО» подозревают уже четырех Сделки с имуществом одного из крупнейших предприятий Сумщины с убытками в 20 млн грн - сообщено о подозрении уже четвертому человеку.

Сумской областной прокуратурой 30 июня сообщено о подозрении физическому лицу, которое без фактической уплаты до сих пор полной стоимости в 2019 году приобрело нежилые помещения отеля, чем способствовала отчуждению имущества предприятия по заниженной цене и уклонению от исполнения судебных решений по уплате задолженности (ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, генеральный директор акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с служащим предприятия, частным исполнителем и указанным физическим лицом допустил незаконное отчуждение по заниженной цене нежилого помещения гостиницы, принадлежавшей объединению.

Несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено только 52 тыс. грн в качестве взыскания задолженности по выплате заработной платы одному работнику общества. В результате таких преступных действий другим взыскателям причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Незаконное отчуждение нежилых помещений гостиницы стало возможным, поскольку служащий предприятия склонил частного исполнителя к изменению данных об обременении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, поэтому был незаконно снят арест с помещения отеля.

Напоминаем, что за сделки с имуществом предприятия 7 мая 2021 года сообщено о подозрении бывшему генеральному директору акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и частном исполнителю, 12 мая 2021 года сообщено о подозрении служащему акционерного общества.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.