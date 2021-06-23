На Сумщине две дозы вакцины от коронавируса получили 23 523 человека

За все время прививали - 54887 человек. За сутки сделали прививки второй дозой вакцины 1900 людям. Всего две дозы вакцины на Сумщине получили 23523 человека.
В Украине за 30 июня 93 186 человек привито против COVID-19. Первую дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы – 61 472 человека.
В ближайшие выходные, 3 и 4 июля, в Сумах снова будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19....
Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
В Сумах в помещении МЦ «Романтика» начал работу Центр массовой вакцинации горожан от COVID-19....
В Сумах 26, 27, 28 июня будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19....
Сегодня, 24 июня, мэр Сум Александр Лысенко во время стрима в Фейсбуке анонсировал работу пункта вакцинации на выходных в МЦ...