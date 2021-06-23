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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:38287

На Сумщине две дозы вакцины от коронавируса получили 23 523 человека

Согласно данным сети мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки 797 человека в Сумской области получили первую дозу вакцины против коронавируса.

За все время прививали - 54887 человек. За сутки сделали прививки второй дозой вакцины 1900 людям. Всего две дозы вакцины на Сумщине получили 23523 человека.

В Украине за 30 июня 93 186 человек привито против COVID-19. Первую дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы – 61 472 человека.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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