У Сумах презентують історичну книгу "Шляхами предків" 1 липня 2021 року о 14.00 в 102 ауд. Конгресс-центру Сумського державного університету по вул. Петропавлівській у м.Суми відбудеться презентації книги «Шляхами предків»

У 2019 році в сумському видавництві «Мрія» вийшла друком книга голови Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Корнієнка «Шляхами предків»: засади національно-патріотичного (козацького) виховання». Автор-упорядник свого часу стояв у витоків відродження Українського козацтва, був керівником «Молодої Січі» Сумщини, а в 2016-2017 рр. захищав Україну від російської агресії. (Через запровадження карантинних обмежень презентація не відбулася вчасно).

Пріоритетним завданням даного публіцистичного проекту було військове та національно-патріотичне виховання підростаючого покоління, сприяння реалізації державної політики щодо відродження історико-культурних традицій Українського козацтва шляхом видання та поширення серед загальноосвітніх шкіл, позашкільних установ, військових частин і виховних громадських організацій методичного посібника з основ козацької педагогіки.

Посібник складається з передмови, вступу, трьох основних розділів (з додатками в кожному), списку використаних джерел та літератури. Розділ перший – «З історії Українського козацтва», другий – «Основи звичаєвого права та духовні засади українського козацтва» та третій – «Організаційно-методичні матеріали Сумської ОДМО «Молода Січ».

Видання вийшло друком у рамках реалізації Програми економічного й соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» за сприяння Департаменту інформаційної політики та комунікації з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації та за фінансування Сумської обласної ради.

Посібник розглянуто й рекомендовано до друку Правлінням Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, а також Координаційною радою національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній адміністрації. Книгу буде поширено серед навчальних закладів, бібліотек, виховних установ і військових частин області, а також її електронний варіант стане доступним на сайті «Сумський історичний портал», що підтримується Управлінням молоді й спорту Сумської обласної державної адміністрації.