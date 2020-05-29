На Сумщине полиция задержала браконьеров с уловом сомов

В отделение полиции № 1 (г. Середина-Буда) Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области поступило сообщение о том, что неизвестные лица осуществляют незаконную добычу рыбы запрещенными орудиями «ловли», предварительно, «электроудочкой».
Работники полиции, прибыв на вызов, на берегу реки Десна действительно обнаружили двух нарушителей природоохранного законодательства 32-х и 35-ти лет. Полицейские изъяли у злоумышленников автомобиль УАЗ с прицепом, алюминиевую лодку с мощным мотором, подсак и 16 рыбин вида сом. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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