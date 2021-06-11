Сумские бегуны выиграли «десятку» в Запорожье 26-27 июня в Запорожье проходили беговые соревнования «Нова пошта марафон».

Кроме марафона на 42 км, участникам предлагались дистанции в 21 км, 10 км и 5 км.

На дистанции в 10 км победу одержали уроженцы Сум Артем Казбан (живет в Киеве) – 31:46 и Мария Радько (Одесса) – 38:15 (восьмая в абсолюте).