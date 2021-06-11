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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:20204

Сумские бегуны выиграли «десятку» в Запорожье

26-27 июня в Запорожье проходили беговые соревнования «Нова пошта марафон».

Кроме марафона на 42 км, участникам предлагались дистанции в 21 км, 10 км и 5 км.

На дистанции в 10 км победу одержали уроженцы Сум Артем Казбан (живет в Киеве) – 31:46 и Мария Радько (Одесса) – 38:15 (восьмая в абсолюте).

Спорт Легкая атлетика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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