Сумские бегуны выиграли «десятку» в Запорожье

Кроме марафона на 42 км, участникам предлагались дистанции в 21 км, 10 км и 5 км.
На дистанции в 10 км победу одержали уроженцы Сум Артем Казбан (живет в Киеве) – 31:46 и Мария Радько (Одесса) – 38:15 (восьмая в абсолюте).
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